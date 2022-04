Delata infidelidad de su mamá en fiesta infantil.

Las redes sociales están llenas de peculiaridades y esta es una, pues a partir de un video se terminó delatando la infidelidad de la mamá de un niño en una fiesta infantil.

En el video se observa a un animador entrevistando a una pequeña de 5 años y de manera inevitable le pregunta por sus padres expresa que su papá no había asistido con ella a la fiesta infantil.

Te puede interesar: VIDEO: Finge que su papá es discapacitado para obtener una beca.

Video real de una casa embrujada | Al extremo

Hasta ahí no hay nada extraño pues perfectamente uno de los padres puede no haber ido por motivos justificados o que lo excedan. Ahora bien, lo que sucede es que al principio dijo que su papá estaba en Europa y que era cantante de un grupo llamado Alcohólicos Anónimos.

Obviamente que el público se rio mucho ante tamaña respuesta inesperada pero la cosa no quedó ahí pues después terminó diciendo algo que no debía decir sobre su madre.

¿Cómo delató la infidelidad de su mamá?

Una vez que el animador le preguntó sobre su progenitor pasó a indagar sobre la madre de la pequeña y ella comentó que su mamá no estaba del todo contenta porque no iba a poder seguir viendo “al amigo de su papá”. Al margen de que esto seguramente generó un conflicto familiar importante no es justo recaer sobre la pequeña que simplemente dijo la verdad y nadie puede culparla por ello.