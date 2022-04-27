VIDEO: Finge que su papá es discapacitado para obtener una beca.

Hay cosas increíbles que vemos a diario en las redes sociales y esta, el fingir que su papá es discapacitado para obtener una beca, que es una cosa para la que no hay palabras suficientes.

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Verónica Coronado, usuaria de Tik Tok, ya cuenta con más de 8 millones de visualizaciones y 1 millón de likes a partir de este video que ha tenido un alcance un tanto inevitable si consideramos la circunstancia alrededor.

¿Qué finge tener el papá para que la hija obtenga una beca?

En la filmación se ve al hombre que aparenta tener un problema cuando la muchacha dice: “A veces se le va la vista”. Ante esa situación, el papá voltea sus ojos hacia arriba y Verónica comienza a reírse.

El video es del pasado 14 de abril, por lo que despertó al instante muchas risas entre el público de esa red social a partir de esa actuación que dejó miles de reacciones en la plataforma que tiene cautivados a chicos y grandes.

El padre ha aparecido en otros videos de su hija y podemos decir que va haciéndose una fama dentro de ese espacio. Y de paso, como para dejar las cosas bien en claro, en otras ocasiones se le ha visto practicando deportes y teniendo una vida normal, por lo que es más que evidente que fue actuación y que está lejos de tener una mala salud.

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