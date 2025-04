VIDEO: Justin Bieber se vuelve a pelear con un paparazzi; estuvo cerca de golpearlo

La vida de Justin Bieber ha estado constantemente en el centro de atención de los medios, desde muy temprana edad estuvo expuesto al ojo público y aunque ha logrado consolidar grandes éxitos en la industria musical, el precio de la fama ha sido muy alto para el cantante.

A raíz del lanzamiento de “Baby” la carrera de Justin despegó a nivel mundial, este tema lanzó a la fama al pequeño canadiense y a pesar de que obtuvo grandes recompensas, el rápido ascenso a la fama también le trajo muchos problemas, especialmente en su salud mental.

Justin Bieber protagoniza nuevo escándalo con paparazzi

En los últimos años, la salud mental de Justin ha tenido severas afectaciones, con fuertes episodios de depresión y ansiedad, aunado al consumo de sustancias que han empeorado su situación. Aunque ha logrado superar momentos difíciles, también ha tenido algunas recaídas.

La constante presión de los medios y el seguimiento a cada paso que da, ha provocado que en más de una ocasión Justin haya tenido explosiones públicas, especialmente ante los paparazzis que frecuentemente lo hostigan en espacios que suele frecuentar, por ejemplo, el más reciente episodio donde el cantante casi agrede a uno de ellos.

Recientemente, cuatro paparazzis interceptaron a Justin mientras se encontraba en una cafetería, situación que incomodó bastante al cantante, quien no pudo contener su ira y explotó en el lugar contra quienes lo grabaron en todo momento. En medio de su molestia, el joven expresó: “Dinero, dinero, dinero... váyanse de aquí. Váyanse de aquí. El dinero es lo único que quieren; ¿es lo único que les importa, el dinero? Solo les importa el dinero, no les interesan las personas, no les importan los seres humanos”.

recent video shows Justin Bieber crashing out on paparazzi pic.twitter.com/Q3BJ4ny1kd — kira 👾 (@kirawontmiss) April 9, 2025

¿Cómo se encuentra Justin actualmente?

A pesar de que Justin ha intentado formar una familia junto a su esposa Hailey, la reciente llegada de su primer bebé parece haber generado cierta tensión. En las últimas semanas, el cantante ha preocupado a sus fans por el contenido que ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram.

Curiosamente, el comportamiento de Justin ha empeorado a raíz de que su ex, Selena Goméz, anunció su compromiso con Benny Blanco, situación que parece haber incomodado al cantante porque también ha subido algunas indirectas que muchos usuarios aseguran son para Selena.