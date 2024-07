Queman tienda de esta famosa tiktoker; rompe en llanto y lanza desgarrador mensaje

La competencia en el mundo empresarial y de los negocios es bastante; sin embargo, existe la competencia desleal, esa que busca sobresalir a toda costa sin importar pasar por encima de quien sea. Algo así le sucedió a la famosa tiktoker Rociito Armero, a quien le quemaron intencionalmente su famoso Quiosco Sarita.

¿Qué es Quisco Sarita? Quisco Sarita es una popular tienda de chucherías que se ha vuelto muy popular en TikTok, red social en donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

¿Qué le pasó a Quisco Sarita?

Sin embargo, la popular tienda ha sufrido un grave percance, pues este viernes amaneció calcinada. Así lo compartió su dueña, la famosa tiktoker Rociito Armero, quien compartió un video de lo sucedido.

“Lo que todos están rumoreando, lo que todos están hablando es verdad, la tienda ha ardido esta madrugada. Literalmente he sufrido un acto de vandalismo y han quemado la tienda”, declaró la tiktoker.

“La han intentado (quemar) porque no lo han conseguido, no pasa nada, no pasa nada, mirar lo que le han hecho, me han reventado los cristales y le han echado gasolina hoy a las cuatro y media de la mañana. Me han quemado la tienda que con tanto esfuerzo he intentado levantar”, agregó Rociito.

¿Fue un acto premeditado?

Rociito Armero aprovechó para enviarle un contundente mensaje al artífice de tan cruel acto: “Sabes que te digo, el que lo ha hecho o la que lo ha hecho, vas a caer porque esto ha sido intencional. Yo no le hago daño a nadie, yo lo único que hago es trabajar, pero saben que, hemos llegado antes que la tienda se quemara y hemos conseguido apagarlo”.

“Esto es lo que se ha quemado... ahí está todo mi pueblo esperándome, ahí está todo el pueblo entero que me va a ayudar a limpiar y si creías tú que con esto me ibas a hundir, te vas a comer lo que se comió Mahoma porque voy a resurgir y lo voy a hacer más grande todavía y no sola, lo voy a hacer con ayuda de todos mis vecinos que están aquí”, agregó la tiktoker.

Existe mucha gente mala en este mundo, lo que hace la envidia. https://t.co/fpGB7GVbRw — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 12, 2024

¿Por qué quemaron el Quisco Sarita?

Hasta el momento se desconocen los motivos del incendio, así como la identidad de la persona que lo hizo; sin embargo, Rociito Armero reveló que hay cámaras en el lugar y las revisarán para dar con los responsables.