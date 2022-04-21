VIDEO: Traiciona a su esposo con la pareja de su hijastra.

En la actualidad pocas cosas nos sorprenden, pues el mundo se encuentra viviendo momentos muy complicados; sin embargo, todavía hay situaciones que nos hacen reflexionar sobre la vida.

Uno de ellos lo pudimos ver en uno de los casos de Cosas de la Vida, cuando una madrastra traicionó al padre de una joven con su propio esposo, algo que suena poco posible, pero que pasa en nuestros días.

Este tipo de relaciones prohibidas surgen sin pensar en las consecuencias y en el daño que le puedan ocasionar al seno de una familia.

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¿Cuál es la sorprendente historia de Marisol?

Esta es la historia de Marisol, una joven que tenía un año de casada cuando encontró a su madrastra con su esposo, por una simple casualidad, ya que ella estaba buscando a la nueva pareja de su padre para saber cómo le iban a festejar su cumpleaños.

A pesar de la infidelidad que sufrió el señor Amado, este sigue aferrado a que la mujer que le fue infiel es el amor de su vida y se encuentra muy molestó con su hija por haber actuado en su contra.

Me encuentro muy indignado, muy enojado con mi hija, porque no entiende ella que Verónica es el amor de mi vida

El amor por su nueva pareja era tanto, que en caso de que hija no aceptará su nueva relación con todo y la infidelidad, el señor Amado se encuentra dispuesto a correr de la casa a su hija.

Yo amo mucho a Verónica, yo la quiero mucho, por lo tanto, si mi hija no la quiere la que se va a tener que ir de la casa es ella

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La verdad Fernando me gustaba, fue un error el que cometí y estoy arrepentida. Él me buscaba, no fue solo una vez, fueron muchas veces. Además, en ese tiempo Amado me descuido un poco, porque él estaba siempre metido en las panaderías

Sin duda, nada justifica el actuar de un padre en contra de su hija y menos viendo las pruebas que hay en contra de su pareja.

