VIDEO: Yanet García olvida a su ex con sensual baile de reguetón.

La chica del clima más famosa de México volvió a ser noticia, pues Yanet García se olvidó de su ex con un sensual baile de reggaetón.

La modelo ha llegado a ser muy reconocida a partir de su trabajo en la televisión y últimamente mantiene una buena dosis de popularidad a partir de su presencia en las redes sociales, donde tiene mucha interacción con seguidores y seguidoras que son bastante leales a ella.

¿Cómo fue el baile de reggeatón de Yanet García?

Recientemente Yanet García compartió un video en el que presumió su tonificada figura con un outfit repleto de transferencias, convirtiéndose de manera inmediata en la sensación en Instagram.

En el registro, el cual suma millones de reproducciones, vemos de espaldas a la conductora de televisión y modelo mientras baila al ritmo de reguetón; todos sus fans quedaron sorprendidos por el gran cuerpazo que ha alcanzando gracias a la vida fitness que realiza día con día.

Como era de esperarse, el video de Yanet García en Instagram bailando reguetón no pasó desapercibido para nadie después de que sus fieles seguidores aseguraran que tiene una gran figura y que realizó unos atrevidos movimientos al ritmo del género urbano. La modelo ha decidido incursionar hace poco tiempo en OnlyFans y en esa plataforma ha cosechado una buena cantidad de ingresos.

