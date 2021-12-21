Escala antena de la Torre Latinoamericana para “cerrar bien el año”.

Un int´repido youtuber escaló la antena de la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más embleméticos del país, para "cerrar bien el año" y presumir su hazaña en las redes sociales.

Popularmente conocido como Serledios Ph, el influencer hace exploración urbana o “urbex”, la cual consiste en conocer sitios fuera de lo común y que representan ciertos riegos físicos, como es el caso del rascacielos más famoso de la Ciudad de México.

A través de un visual de 8 minutos de duración, mismo que compartido en su cuenta personal, narra cómo escaló la antena de la Torre Latinoamericana. En el video se ve cómo el youtuber va subiendo poco a poco con su cámara a la antena del edificio.

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Youtuber perfecciona selfie en antena de la Torre Latinoamericana

Serledios Ph decidió escalar hasta la última parte de la antena del edificio ubicado en la Ciudad de México para realizar una selfie mucho más precisa.

En el video, el youtuber hace una panorámica de él mismo mostrando atrás sitios conocidos como Bellas Artes, el famoso cruce entre la calle de Madero y Eje Central y varios sitios más.

Cabe mencionar que estrella de YouTube ha escalado otros rascacielos de la Ciudad de México, como el World Trade Center, ubicado en la colonia Nápoles de la CDMX.

La Torre Latinoamericana, un corazón dentro de la capital

En la construcción de la Torre Latinoamericana participaron los ingenieros Adolfo Ernesto Zeeveart Wiechers y Eduardo Espinoza; el arquitecto Alfonso González Paullada y como consultores, los arquitectos, Leonardo Zeevart Wiechers y Augusto H. Álvarez.

Fue con la llegada del presidente Miguel Alemán que la modernidad llegó a la Ciudad de México con varias construcciones, entre ellas este edificio, Ciudad Universitaria y vías de comunicación como el Viaducto y el Periférico.

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