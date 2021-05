Violeta Isfel aparece enferma y en cama; preocupa a sus fans.

Violeta Isfel llamó la atención de sus 1.6 millones de seguidores en Instagram tras posar recostada en su cama y en estado sospechoso.

Violeta Isfel saltó a la fama por su papel de ‘Antonella’

EXCLUSIVA. Violeta Isfel quedó sorprendida al enterarse de lo que vive Eleazar ‘N’. Tiene 11 años que no lo ve.

La actriz, de 35 años, se dejó ver enferma desde la comodidad de su hogar, motivo que preocupó a sus fanáticos dentro y fuera de las redes sociales.

Violeta Isfel no dio señales de lo sucedido en días anteriores; sin embargo, se manifestó en Instagram hasta hoy.

La también conocida como Antonella se mostró con voz ronca y sin gota de maquillaje en Instagram. Isfel aclaró que se encontraba en perfecto estado de salud y agradeció a sus fanáticos por todas sus muestras de cariño.

“Quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajito. Gracias de verdad. Me siento mucho mejor, ya les estaré avisando el día que vaya a Isfel Burguers. Me siento mucho mejor. Los amo”, expresó en Instagram.

Tal parece que la capitalina solamente vivió un fuerte resfriado del que se recuperó con éxito. Además, la querida mexicana adelantó que visitaría su negocio de hamburguesas Isfel Burguers para seguir trabajando.

Por si fuera poco, la ex antagonista de Atrévete a Soñar también dejó claro que todas las personas tienen días malos y es normal no sentirse bien.

“Discúlpenme, los amo. Hoy me voy a dar el día, entonces bueno, los amo muchísimo. Estoy bien, no se preocupen, todos tenemos días en los que nos sentimos apachurrados hoy es el mío”, expresó la estrella de la pantalla chica.

Violeta Isfel se caracteriza por ser una de las mujeres más fuertes en el mundo del espectáculo

Violeta Isfel no tiene miedo a alzar la voz e inspirar a otras mujeres. En su momento, contó para En Sus Batallas que sufrió violencia por parte de su ex Rommel Ramírez.

“Empezaron muy lindos, pero después yo era la chacha. Yo estaba limpiando y chacheando aún embarazada; lavar, planchar, sacudir, trapear, lavar la ropa de todos. Para evitarme broncas, yo no decía nada”, expresó para nuestro programa de TV Azteca.

