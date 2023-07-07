VIDEO: ¡Momento exacto de una explosión en un taller de pirotecnia!

Este video fue captado alrededor de las 11:30 horas a través de las cámaras del C5 en el Estado de México en Metepec, municipio conocido por ser gran productor de pirotecnia. Mediante la grabación se puede observar una gran explosión de polvorín que alertó a varios vecinos de la zona, quienes llamaron a las autoridades para qué arribarán al lugar lo antes posible. Cuando el cuerpo de bomberos y la policía llegaron al lugar de los hechos, identificaron que era un taller de pirotecnia por un supuesto permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y también determinaron que la explosión ocurrió en el segundo piso de la vivienda.

Inmediatamente acordonaron la zona y en cuestión de minutos apagaron el fuego, pero lamentablemente en el lugar se encontraba un masculino de 38 años de edad, quien estaba haciendo trabajos de plomería en dicha vivienda, por lo cual las autoridades determinaron en las primeras investigaciones que esa actividad pudo haber provocado la explosión.

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Cabe resaltar que la vivienda quedó dañada en su mayoría y por fortuna no afectó a otras casas ni hubo personas heridas, aunque la gente se alertó demasiado, ya que la columna de humo alcanzó una gran altitud y fue vista desde municipios vecinos como Toluca, Lerma y San Mateo Atenco. No es la primera vez que suceden este tipo de situaciones a causa de la pirotecnia, donde desafortunadamente dicha actividad ha causado la pérdida de vidas humanas y enormes daños materiales debido a las irregularidades que muchos talleres tienen en cuanto a protección o prevención de accidentes.