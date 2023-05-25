VIDEO: ¡Mujer con ocho meses de embarazo y un entrenamiento intenso!

Esta grandiosa mujer es la muestra de que las chicas son más fuertes de lo que creen, ya que a sus ocho meses de embarazo su médico le autorizó llevar una rutina de entrenamiento regular, aunque para muchos lo que se ve en el video es más que un entrenamiento moderado, más bien sería intensivo. Es preciso mencionar que el entrenamiento que llevó la mujer fue de acuerdo al estilo de vida que tuvo desde antes de su embarazo, ya que podría ser algo riesgoso que una mujer que no hace ejercicio continuamente y con esa intensidad, lo empiece a llevar a cabo cuando esté embarazada, porque tendría complicaciones severas de salud.

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Los médicos recomiendan llevar una rutina moderada de ejercicio durante el embarazo, pero en caso de que la mujer no tenga el hábito de un entrenamiento lo ideal sería solamente mantenerse en constante movimiento con pequeñas caminatas o ejercicios leves. En el video podemos observar la rutina de ejercicios que lleva la mujer conforme a su anterior estilo de vida, puesto que podemos ver que luce una tonificada figura. Después de varios clips de entrenamiento se le puede ver con su preciosa hija en brazos, demostrando que nació sin ningún tipo de complicación. Seguro que la nueva mamá le inculcará el gusto por el deporte a su pequeña, porque vaya que esta muestra de fortaleza femenina, es algo digno de ver para creer.