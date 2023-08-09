VIDEO: Lo suyo son las emociones grandes: parkour extremo en edificios

El parkour es un deporte extremo que poco a poco ha sido reconocido mundialmente hasta ganar fama, debido a las habilidades que las personas que lo practican deben poseer, dentro de ellas están la coordinación, agilidad, fuerza, así como velocidad para lograr el objetivo que es desplazarse de un punto a otro con cierto tipo de dificultades y obstáculos. Es importante mencionar que aunque las personas cumplan dichas habilidades, deben contar con una característica esencial que es "la valentía", ya que muchas veces este deporte requiere de mucho sacrificio, pudiendo llegar a resultar en un accidente.

Axel fue seleccionado para proyecto espacial pero su economía lo impide

Te puede interesar: ¡Casi pierden la cabeza! Arriesgan su vida por peligroso truco.

En este impresionante video podemos ver a tres chicos que se graban mientras practican parkour, pero llevan la adrenalina al máximo, porque lo realizan de una manera más extrema como en azoteas o techos de edificios que están a enormes metros de altura. Se nota que lo suyo son las emociones fuertes, puesto que el simple hecho de ver el video causa un tipo de nerviosismo, pero lo tienen todo muy bien calculado, porque una pisada en falso los llevaría a sufrir un fatal accidente. Como dato curioso, el parkour se desarrolló en Francia a finales de 1980, por Raymond Belle y posteriormente por su hijo David Belle con su grupo de amigos, y no hay duda de que es un deporte que ha revolucionado en el mundo, ya que en la actualidad hay diversos concursos reconocidos alrededor del mundo.