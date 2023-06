VIDEO: ¡Amenazan a empleada y roban un estante lleno de celulares!

Detienen a defraudadores bancarios en la Alcaldía Nezahualcóyotl.

La inseguridad en el mundo está en un nivel muy alto, ya que se cometen robos a cada minuto, desde pequeños hasta atracos mayores, donde las personas no tienen ni idea de lo que les espera y que su día o tal vez su vida puede cambiar en un pequeño instante por culpa de terceros que viven de estos actos ilícitos. En este video podemos observar cómo unos hombres entran a una tienda de celulares haciéndose pasar por unos clientes más, empezaron a observar el local cuando de pronto a punta de pistola amenazaron a la empleada para que abriera el estante.

Te puede interesar: Hombre sembró pánico ¡Portaba una granada y le quitó el seguro!

Sin pensarlo dos veces comenzaron a sacar todos los celulares, mientras que a la chica no le quedó de otra más que alejarse, ya que nadie llegó a su auxilio. Todo esto quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, afortunadamente a la joven no le pasó nada, y aunque seguro el susto fue muy fuerte se espera que el dueño del local no haya tomado medidas fuertes con ella como despedirla, porque estos hechos no estuvieron en sus manos y en lo absoluto no tenía cómo evitar que eso sucediera.