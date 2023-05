VIDEO: El cigarro electrónico de este hombre explotó ¡en su pantalón!

Un policía hizo justicia contra asaltantes en la Gustavo A. Madero.

Los cigarros electrónicos también conocidos como vapeadores o vaporizadores se han vuelto famosos y muy usados en los últimos años, ya que son inhaladores que tienen el fin de simular el consumo del tabaco, pero en este caso, se calienta y se vaporiza una solución líquida. Gracias a la difusión de las redes sociales se han filtrado diversos videos donde se puede observar que este tipo de cigarros tienen consecuencias nocivas, no solo para la salud del consumidor, sino que son peligrosos por los incidentes que pueden causar, ya que se han viralizado casos donde los vapeadores explotan de la nada. En este video se puede ver cómo un joven resultó quemado, que llevaba un cigarro electrónico en el bolsillo de su pantalón, ni siquiera lo estaba usando, lo cual hizo que todos los presentes se espantaran, ya que no sabían qué era lo que había explotado. La explosión hizo que el pantalón del chico se empezará a quemar y lo único que logró hacer fue quitarse la prenda, lamentablemente nadie lo auxilio, todo lo contrario, al darse cuenta de la situación las personas que esperaban simplemente se alejaron de él para no correr ningún riesgo.

Afortunadamente el hombre logró quitarse el pantalón a tiempo y no sufrió quemaduras, todo se quedó en un susto para él y todos los demás. Es preciso mencionar que se han suscitado más accidentes de gravedad, en medios informaron que a un chico le explotó un vapeador en la cara, fue tan fuerte que perdió los dientes y sufrió quemaduras en el rostro. Es lamentable que sabiendo toda esta información el uso de los cigarros no ha reducido, pues ya sea por moda o tendencia, los jóvenes siguen usando estos aparatos.