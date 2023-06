VIDEO: ¡Automovilista atropella a rateros y evita ser asaltado!

Detienen a defraudadores bancarios en la Alcaldía Nezahualcóyotl.

La inseguridad en el mundo ha ido incrementando, podemos ver en los medios nacionales e internacionales las noticias que salen cada día donde los números de asaltos han ido subiendo significativamente y es claro que a estas alturas siempre hay que estar despiertos ante cualquier situación. Las personas han sufrido distintos tipos de asaltos en diversos lugares, es por eso que muchos son más precavidos en los lugares que transitan, pero aún así, despierta la sospecha ante cualquier situación. En este caso podemos observar a un automovilista, la persona no se encontraba en movimiento, ya que parece se estaba estacionando en el lugar o tal vez estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de que dos hombres sospechosos empezaron a acercarse lentamente.

El automovilista al darse cuenta de lo que estaba pasando arrancó con gran habilidad su carro y se fue encima de ellos cuando estaban a punto de robarle sus pertenencias. Cabe resaltar que los hombres que intentaron cometer este vil acto no salieron lesionados lo cual es una gran fortuna, porque en diversas ocasiones las consecuencias por defenderse suelen ser contraproducentes. No pasó más allá de un susto para el automovilista, además no hay duda de que tiene una gran habilidad para sospechar de las personas y salir de este tipo de situaciones.