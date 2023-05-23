VIDEO: ¡Le dieron una gran golpiza por intentar robar en una tienda!

En la actualidad es muy común ver o presenciar robos a tiendas de conveniencia por personas que en la normalidad han decidido dedicarse constantemente a hacer este tipo de acciones para obtener recursos, sin pensar las consecuencias que sus actos podrían tener algún día. Aquí tenemos un claro ejemplo de las consecuencias que pueden surgir por llevar a cabo actos ilícitos, desde salir lesionados, hasta ir a la cárcel. Este hombre entró a una tienda de conveniencia como si fuera un cliente común, hasta que se acercó al mostrador y amenazó a uno de los trabajadores que en ese momento estaba a cargo de la caja para que le diera todo el dinero, el ladrón estaba muy confiado, ya que todo iba saliendo conforme a su plan, pero de pronto se apareció otro empleado y lo golpearon bastante fuerte.

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Al ladrón le fue como en feria, ya que al intentar escapar las demás personas que estaban en la tienda se dieron cuenta de que intentó asaltar y se fueron sobre él, lo golpearon tan fuerte que cayó al piso, se le salió un zapato y hasta le pegaron con un bote en la cabeza. Finalmente dejaron un desastre de productos tirados en la tienda por la pelea que se ocasionó, pero no logró llevarse absolutamente nada. Es importante mencionar que nunca debemos tomar la justicia en nuestras propias manos, porque podría resultar contraproducente.