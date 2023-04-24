VIDEO: Quiso robar un bolso, pero le llegó su ¡karma al instante!

Es muy frecuente ver como se cometen delitos a diario de todo tipo, desde asalto, violencia y demás actos ilícitos. Aunque muchas veces estos delitos quedan inconclusos, ya que a los ladrones no les salen las cosas como pensaban, como es el caso que podemos observar en este video. Cámaras de vigilancia captaron el video donde un delincuente trata de cometer un robo, el hombre se da cuenta de que dentro de la camioneta que está estacionada hay una bolsa, acto seguido decide romper la ventana para poder tomar la bolsa, pero no contó con que las cosas saldrían un poco diferente.

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Para poder romper la ventana tomó un tabique que encontró justo a unos metros de la camioneta y sin pensarlo arrojó el tabique hacia la ventana de la camioneta, pero este al impactar con el vidrio rebotó hacia la cara del muchacho. Es claro que el hombre se llevó un tremendo golpe lo cual hizo que ya no cometiera el delito y casi terminó hecho bolita tratando de disminuir el dolor del trancazo que recibió con su propia arma. Lo que nos queda claro es que a este delincuente le llegó su karma al instante y tal vez dudara la próxima ocasión si desea arriesgarse tanto por un bolso.