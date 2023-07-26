VIDEO: Auxilian a una pequeña ave en medio de lluvia de granizos

Cuando se hace el bien no hay que fijarse a quien y no importa si es una persona, una planta o un animal, todos necesitamos momentos de auxilio o ayuda alguna vez en nuestras vidas. En el video podemos ver una fuerte lluvia de granizo, varias personas entraron a buscar atajo en una tienda, ya habían cerrado la puerta cuando vieron que estaba una pequeña ave afuera así que decidieron protegerla de la lluvia y una persona sin dudarlo abrió nuevamente la puerta y el ave muy tiernamente entró caminando como si fuera una persona más.

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Este fue un gesto muy amable, que demuestra que debemos ser solidarios con todos los seres vivos, porque no sabemos cuándo necesitaremos de la mano de otro, hay que empatizar con cada ser que habita en el mundo. Este video se hizo viral en cuestión de segundos en redes sociales donde los internautas no se hicieron esperar dejando comentarios donde agradecieron y aplaudieron el buen acto que tuvieron las personas de la tienda con el pequeño animal.