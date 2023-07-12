VIDEO: ¡Impresionante! Así se protegen las abejas de los depredadores.

El mundo de las abejas es realmente impresionante, ya que nunca se termina de conocer su estilo de vida y sus curiosas cualidades que las hacen especiales en el mundo, desde su importancia en la polinización y su aportación de alimentos de enorme calidad como la miel. Se conocen por ser sumamente trabajadoras individualmente y en equipo, pero sí de defenderse se trata son increíbles y lo podemos observar por medio de este video, donde las abejas protegen su panal con una técnica que parecen ser efectos especiales. Pareciera que el panal se abre y cierra en cuestión de segundos, pero son las abejas en posición de defensa cuando se percatan de que hay un depredador o algún tipo de peligro cerca de ellas.

Te puede interesar: ¡A punto de morir! Un ave se tragó una botella de plástico.

Así que ahora sabemos que no solo trabajan en equipo para obtener alimentos, sino que se protegen unas a otras ante cualquier riesgo, lo cual nos deja asombrados de su estilo de vida, que para muchos podría ser un ejemplo. Cabe resaltar que lamentablemente las abejas se encuentran en un gran peligro, debido a los cambios que hay en el planeta y que repercuten en su hábitat natural haciendo de este un lugar menos favorable para su supervivencia, por ello es recomendable siempre tratarlas con respeto para así poder preservar su vida.