VIDEO: Captan objeto extraño en el cielo de la Ciudad de México.

Sabemos que el tema de objetos voladores no identificados sigue siendo una gran incógnita, ya que se desconoce aún sobre la información y sobre todo de los vídeos que se dan a conocer diariamente. A muchas personas les interesa saber y seguir indagando más acerca de este tipo de temas, mientras otras más opinan que no es para nada cierto todo lo que se divulga, además de que las imágenes de objetos extraños o de sujetos que no parecen humanos podrían ser producto de la magia de la edición. El video que podemos observar fue captado en la Ciudad de México por un hombre que comenta haber visto una bola enorme de fuego que permaneció estática por más de 15 minutos en el cielo y después de un rato la esfera luminosa empezó a moverse.

Este video se suma a muchos más que han sido compartidos a lo largo de los años gracias a las redes sociales, lo que sigue causando miles de preguntas entre los internautas, abriendo un gran debate donde unos están fascinados con el tema, y otros más aseguran que es cien por ciento falso. Aunque no es un tema que esté confirmado totalmente, existen personas que actualmente se dedican a investigar sobre objetos extraños y seres que podrían llegar a ser de otro planeta, por lo cual el mundo sigue esperando la aclaración de muchos hechos extraños que han sucedido durante varios años.