VIDEO: Objeto con forma de disco sobrevoló el volcán Popocatépetl.
Video captado por una cámara ubicada en Tlamacas, Estado de México, donde se puede observar un objeto brillante que sobrevoló el volcán Popocatépetl.
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Día a día vemos cosas fuera de lo común que nos hacen pensar si somos los únicos seres humanos que habitan el universo y aunque nunca se ha podido comprobar algo verídico, este video nos hace pensar que existen posibilidades de más vida humana. Gracias a una cámara que monitorea al famoso volcán Popocatépetl en Tlamacas, Estado de México, fue registrado un avistamiento de un objeto brillante con forma de disco, que sobrevoló dicho volcán. Si tomamos en cuenta que el cráter tiene un diámetro de más de 900 metros, es posible que el objeto extraño ronde los 80 metros de longitud, lo que equivaldría a 5 convoys del metro.
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Cabe resaltar que no es la primera vez que se captan este tipo de videos en la misma zona y aún quedan muchas dudas por resolver sobre los objetos que han sido captados. El video nos deja mucho que pensar y hay diversas opiniones sobre personas que piensan que son objetos voladores manejados por seres extraños, mientras otros piensan que son fallas que tienen las cámaras o simplemente edición.
Objeto volador no identificado, aparentemente un UAP discoidal sobre el Popocatépetl, 04 de marzo del 2023.— Jaime Maussan (@jaimemaussan1) March 5, 2023
Via @Ovnivoro369 pic.twitter.com/WfXcKcv7tt