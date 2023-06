VIDEO: Delincuente secuestró a un padre y a su hija por unos minutos.

Te presentamos la leyenda del niño del panteón de Belén en Guadalajara.

No hay duda de que todos los días se vive con gran inseguridad en muchas partes del mundo, ya que se cometen cientos de actos delictivos a plena luz del día, como asaltos, secuestros, violencia, entre otros. En este video podemos observar el momento de pánico y miedo que vivió un padre junto con su hija, quienes se encontraban caminando por la calle en un día que parecía ser muy normal para ellos hasta que un delincuente se acercó y trató de quitarle sus pertenencias al hombre. Hasta ese momento para el delincuente todo iba saliendo de maravilla, pero se dio cuenta de que un oficial se percató de lo que estaba sucediendo, así que a punta de pistola amenazó al hombre, cargó a la pequeña y los usó de escudo caminando rápidamente. Afortunadamente el policía actuó de manera adecuada y rápida, caminó detrás del delincuente pidiéndole que dejara la pistola en el piso y levantara las manos, cuando esto pasó la víctima sujetó inmediatamente a su pequeña y se hizo a un lado.

Cabe resaltar que esto sucedió en un lugar demasiado transitado a plena luz del día, donde muchas personas que estaban alrededor se dieron cuenta de los hechos, pero no habían podido auxiliar al padre y a la hija, ya que el delincuente amenazó con dispararles. Las cosas no terminaron tan fácil, puesto que a mitad de la calle se acercaron más de veinte personas a golpear al criminal y claramente el policía no pudo detenerlos, porque se le fueron encima sin pensarlo. Por fortuna a las víctimas no les pasó nada grave, pero sin duda les llevará un par de tiempo poder superar ese momento que pudo haber terminado en tragedia, pero gracias al oficial que se movilizó inmediatamente no pasó a mayores.