VIDEO: ¡Una familia fue raptada por sujetos vestidos de policías!

La delincuencia es un tema sumamente importante que se presenta todos los días y siempre hay hechos que nos dejan con la boca abierta e impresionados de cómo pueden llegar a pasar cientos de delitos en cualquier lugar. Este fue el secuestro de una familia en un restaurante ubicado en la Joya, Ecuador, donde gracias a las cámaras de videovigilancia se puede observar cómo ocurrió todo desde el segundo uno. La familia se encontraba comiendo dentro del establecimiento cuando de repente llegaron hombres vestidos de policías, cuando entraron al restaurante se dirigieron directamente hacia la familia donde raptaron a un menor de edad y a sus padres. Se puede observar mediante el video como un adulto intentó escapar por las jardineras, pero uno de los delincuentes logró alcanzarlo.

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Mientras se llevaban al otro adulto y al menor de edad, los sujetos armados todavía despojaron a los otros comensales de sus pertenencias, caminaron hacia afuera y se llevaron a la familia en dos vehículos. Se informó horas después que dejaron a la madre y al hijo en libertad, cuando regresaron al restaurante por sus pertenencias la mujer relató que su esposo seguía secuestrado y que los delincuentes habían sustraído una cantidad grande de dinero de su caja fuerte, ya que ellos eran los dueños de un negocio. Aún no se sabe como terminaron estos hechos, sin embargo toda la comunidad de Ecuador tiene miedo y terror de que a cualquiera le llegue a pasar, ya que los a los delincuentes no les pesa ni siquiera cometer este tipo de actos con menores.