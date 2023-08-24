VIDEO: No todos los héroes usan capa, así lo demuestran estos enfermeros

Sabemos que cuando un familiar está en el hospital o se encuentra enfermo es una situación complicada y más cuando se trata de los más pequeños, quienes siempre necesitan que les levanten el ánimo y además distraerse con actividades que sean adecuadas a su edad. En este hermoso video podemos ver un momento magnífico que nos conmueve a todos, ya que unos enfermeros se encargan de regalarles un rato agradable a los niños. Cuando los pequeños están a punto de entrar a cirugía, los enfermeros los disfrazan con una capa y los llevan por un pasillo, donde los hacen ver como unos héroes, los cargan para que sientan que están volando y los reciben con felicidad para controlar los nervios antes de entrar al quirófano.

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Sin duda es un acto admirable, y nos hacen ver que aún hay mucho que esperar de la humanidad, pero también nos demuestran que son unos verdaderos héroes sin capa, porque seguro que los pequeños pasan momentos divertidos con todo el personal de salud, a pesar de vivir momentos difíciles en el hospital. El video se hizo viral en redes sociales, donde muchos internautas aplaudieron y agradecieron la acción de los enfermeros, quienes seguramente tienen jornadas largas y duras de trabajo, pero el ayudar y motivar a los pequeños de esa forma los mantiene igual de motivados todos los días para ver una sonrisa de ellos.