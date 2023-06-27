VIDEO: Quiso jugar con fuego ¡y terminó con los pies en llamas!

Hasta este momento siguen navegando por internet diversos videos donde se responde a la gran incógnita del ¿por qué los hombres viven menos?. Y tenemos claro que la respuesta la dan a diario varios hombres que tienen ocurrencias magníficas, donde no solo demuestran lo valientes que son, sino lo arriesgados que pueden llegar a ser cuando se trata de exponer su vida al límite. En esta ocasión podemos observar a un hombre que intentó jugar con fuego y ya sabemos que cuando se trata de desafiar a algo que interviene con algo natural, las cosas no salen nada bien. El joven prendió lo que parece ser un papel, para después ponerlo en una base donde seguramente quería que prendiera más, y claro que su objetivo le resultó, pero lamentablemente sobrepasó el límite.

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Las cosas se salieron de control, ya que el fuego se extendió demasiado, tanto que alcanzó los pies del chico y sus pies terminaron en llamas. Uno de sus amigos grabó el intento de truco y también cuando el joven salió corriendo por el dolor que sintió en los pies gracias al fuego. Es por eso que siempre se debe pensar más de una vez si se quiere jugar con fuego, porque hay una infinidad de ejemplos donde se han vivido terribles consecuencias que en muchas ocasiones terminan en accidentes o dejando sin vida a muchas personas.