VIDEO: En estado de intoxicación, quiso atentar contra su vida.

Cada día vemos casos impactantes de personas que intentan atentar contra su vida, debido a diversos factores como depresión o consumo excesivo de alcohol o estupefacientes. Aquí podemos ver como un hombre intentó atentar contra su vida, queriendo lanzarse desde la ventana de un segundo piso de un hotel, donde muchas personas se dieron cuenta de lo que estaba a punto de hacer y se acercaron a ver la manera en que podían ayudar al sujeto que estaba decidido a acabar con su vida. Al percatarse de la situación, los dueños del hotel llamaron a la policía que afortunadamente llegaron al lugar bastante rápido y vaya que el apoyo fue más que oportuno, porque uno de los oficiales alcanzó a agarrar la pierna de la víctima antes de que cayera por la ventana y de esa manera evito que se hiciera daño.

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Después de que el hombre estuviera a salvo, lo canalizaron para que recibiera asistencia médica y claramente psicológica, puesto que se comprobó que ingirió estupefacientes. En la actualidad el tema de salud mental se ha vuelto muy popular, ya que antes era visto como un tema tabú, pero afortunadamente se ha podido hablar abiertamente sobre cómo tratar problemas como estrés, hasta enfermedades mentales para poder evitar este tipo de situaciones que llegan a privar la vida de las personas en muchas ocasiones. El caso que se observa en el video se viralizó rápidamente por las redes sociales y los internautas comentan que a esa altura no hubiese logrado quitarse la vida, simplemente hubiera resultado con lesiones, mientras otros opinan que es importante que reciba atención psicológica inmediata.