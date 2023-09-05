VIDEO: Pensó que cargar un garrafón era tarea fácil y acabó empapado

Todo trabajo tiene sus complicaciones y ninguno es fácil, muchos requieren una gran esfuerzo ya sea mental, físico o ambos, además de que en muchas ocasiones las cosas no salen como pensamos o esperamos por un mal cálculo o pequeño error que quizá nos haga trabajar el doble o hasta el triple. Este video es un ejemplo de ello y fue captado gracias una cámara de seguridad de una casa, en el que se puede observar a un repartidor de agua bastante confiado, ya que va cargando un garrafón como si no pesara nada, con el objetivo de subirlo a su vehículo, cuando de pronto dio un mal paso al querer subir a la camioneta y se fue para abajo.

El desperdicio de agua es un problema y ¿sabías que existe una multa?

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El pobre hombre no simplemente sufrió de un tremendo golpe, porque el garrafón se rompió y él terminó todo empapado, solo por un pequeño descuido al dar un mal paso. A pesar de eso el trabajador tuvo una gran actitud, porque se levantó lo más rápido posible con una sonrisa que tal vez utilizó para disimular el dolor o quizá es una persona demasiado positiva que toma todo con un gran humor para enfrentar los retos que tiene la vida y el trabajo. Así que no olvidemos, una buena actitud nos puede llevar a enfrentar los problemas ya sean pequeños o grandes, en la vida diaria o en cuestiones laborales.