VIDEO: Así se divierten los hombres en su trabajo ¡con máquinas!

No importa la edad que tengan las personas, siempre hay que tener un niño interior que nos haga olvidarnos de los problemas de la vida y pasar momentos de mucha diversión. Este hombre nos demuestra que para pasar un buen momento no importa el lugar, ya que decidió hacer un momento de trabajo, en un instante de diversión para él y para sus compañeros que lo observaban. Aparentemente el joven trabaja en una construcción y tomó una máquina aplanadora y se montó en ella para después prenderla y con las vibraciones de dicha máquina parecer que estaba montando un juego mecánico.

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El hombre pasó un momento de alegría imaginando que estaba en una feria montado en los caballitos o en un juego más extremo, aunque después perdió el equilibrio y cayó al suelo, no hay duda que lo disfruto al máximo e hizo pasar también a sus compañeros un rato agradable con sus entretenidas ocurrencias. Así que no olvidemos que en algunas ocasiones se puede tomar un pequeño descanso del trabajo, para pasar momentos de risas, porque además de son motivos de alegría que ayudan a la salud, liberando endorfinas, lo cual hace que disminuyan los niveles de la hormona del estrés y además fortaleces tu sistema inmune.