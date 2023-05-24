VIDEO: Un perrito exhausto se quedó dormido sobre su plato de comida.

El mundo de los animales nos ha dejado videos que nos llenan de amor, de ternura y de gracia, por sus grandes ocurrencias y gestos que regalan ante las cámaras. Podemos ver todos estos videos adorables que nos alegran todos los días gracias a sus dueños que comparten las anécdotas que viven junto a ellos, como el caso de este tierno perrito que ha dejado a todos enternecidos. El perrito que podemos observar se la pasó jugando todo el día bajo el sol y cuando fue a tomar el vital líquido, ¡cayó en los brazos de Morfeo!, estaba ronque y ronque, tanto que parecía estar haciendo pequeños buzos sobre su plato de agua.

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Los dueños del perrito se llenaron de ternura, ya que no dudaron ni un segundo en compartir el bello video en las redes sociales, el cual se volvió viral y los internautas compartieron esa misma ternura por el perrito. Así que no dudes en subir un video si tu mascota te regala un tierno, gracioso o increíble momento, porque en una de esas puede volverse famoso en las redes sociales y cautivar a muchísimas personas alrededor del mundo.