VIDEO: ¡Se fue de boca! por intentar una acrobacia en un trampolín.

Conoce la leyenda de “la pluma”, una historia llena de misterio.

Bien se dice que sin importar la edad siempre debemos tener el espíritu interno de un niño para saber disfrutar de la vida en cualquier circunstancia. Este hombre puso en pie la frase “recordar es volver a vivir”, y se dispuso a revivir el espíritu de libertad en un trampolín, donde escuchó a su niño interior para animarse a saltar y no solo eso, sino a hacer una acrobacia que alguna vez todos hicimos de pequeños. El objetivo del joven era que después de un par de saltos cayera de espaldas en el trampolín, con el impulso y fuerza que él tendría, volver a levantarse y quedar de pie. Todo iba saliendo conforme a su plan, pero tal vez exageró un poco la fuerza y no recordó muy bien como hacía la acrobacia de pequeño, así que al no calcular bien cuando se levantó no logró tener equilibrio, se tambaleó un poco y se fue de pico hacia unos arbustos que estaban al lado del trampolín.

Te puede interesar: Por querer hacer un truco peligroso ¡azotó su cara en el piso!

La persona que estaba grabando el gran acto soltó la carcajada por el gracioso momento que acababa de pasar el hombre quien afortunadamente no sufrió ninguna lesión y salió por la parte de atrás de los arbustos un poco abrumado y despeinado, pero con una gran actitud que nos deja pensando que tal vez sí volvió a intentar hacer la acrobacia, porque el espíritu de un niño siempre intenta las cosas hasta que salgan bien, sin importar las caídas.