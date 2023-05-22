VIDEO: Por querer hacer un truco peligroso ¡azotó su cara en el piso!

Hoy en día los jóvenes miden menos las consecuencias y son tan arriesgados que intentan hacer trucos sin tener experiencia alguna, simplemente para pasar un buen rato o para demostrar las habilidades que claramente no poseen. En este video podemos observar que unos amigos están pasando una tarde muy agradable, conviviendo y refrescándose con algunas bebidas, pero a unos chicos se les ocurrió la no tan brillante idea de intentar un truco. El objetivo del truco era tomar a la chica de los pies, mientras ella solo se sostenía con las manos boca abajo, el joven que le agarraba los pies debía impulsarla hacia arriba para caer de pie.

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Todo parecía ir muy bien, ya que hubo un gran impulso por parte de los dos, desafortunadamente fue demasiada la fuerza que aplicaron, porque la mujer salió volando y no pudo caer de pie, haciendo que cayera directo al piso. Es evidente que el truco no salió nada bien, desde el principio se veía que eso acabaría en desgracia y después del tremendo guamazo la mujer seguro que tuvo que ir al dentista y tal vez hasta arreglarse la nariz. A final de cuentas, después del accidente ¡logró levantarse!, con una sonrisa en la cara, volteando hacia la cámara tratando de decir que todo estaba bien a pesar del brutal golpe que se metió en el piso.