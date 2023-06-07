VIDEO: Quiso encestar desde un trampolín ¡y le rebotó en su cara!

Uno de los deportes más famosos en el mundo es el basketball, por lo cual es muy común que se juegue en muchas partes y se sabe que también, aunque no es un deporte de alto riesgo suelen haber diversos accidentes, ya sea por lesiones mientras el cuerpo está en movimiento o golpes con el balón. En este caso la situación es muy divertida, ya que podemos ver gracias a este video a unos hermanos que pasaban una tarde juntos en el patio de su casa, estaban jugando basketball cuando a la hermana menor se le ocurrió demostrar sus dotes de deportista y quiso encestar como los grandes.

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Quiso hacer las cosas muy interesantes, así que se subió a un mini trampolín y cuando dio un salto inmediatamente aventó el balón, la joven intentó agarrarse de la canasta, pero no lo logró. Al principio estaba muy segura de lo que estaba haciendo, pero cuando no pudo sujetarse de la canasta se fue hacia atrás y el balón le rebotó en la cara automáticamente. La hermana mayor estaba grabando el gran momento, por lo que en el video se pueden escuchar las risas y burlas hacia la joven que vivió su momento de estrellato en el deporte del basketball.