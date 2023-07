VIDEO: ¡Impresionante araña gigante con sus crías encima de ella!

Te presentamos la leyenda del niño del panteón de Belén en Guadalajara.

Las arañas son criaturas que a muchas personas les causan escalofríos y pueden llegar al extremo de tener aracnofobia, es decir, un miedo o fobia extrema que puede llegar a causar gran ansiedad en ellos al estar cerca de estos animales artrópodos. Aunque hay una inmensa variedad de especies de arañas alrededor del mundo, hay unas que causan más impresión que otras, ya sea por su apariencia o por su gran tamaño. En este video podemos observar a una madre araña lobo que dejó a todos con los pelos de punta, ya que su gran tamaño impactó a la vista, pero no solo por eso, sino que en su opistosoma o espalda llevaba cargando a todas sus pequeñas crías.

Cabe resaltar que las personas que grabaron este video no corrieron riesgo alguno, ya que este tipo de arañas a pesar de ser grandes no representan ningún peligro porque su picadura no se considera peligrosa. Si bien pareciera una escena espeluznante, no lo es, más bien es una escena demasiado tierna en el mundo animal, porque las arañas lobo son la única especie que carga a sus crías sobre la espalda y pueden llevar hasta cien diminutas arañas.