VIDEO: ¡Impresionante y hermoso! Enormes campos de cerezo en China

Los árboles de cerezo son de los más bonitos que pueden existir, gracias a sus tonalidades y lo enormes que llegan a ser. Una de sus características principales es que es un árbol caducifolio, es decir, que en determinada época del año, perderán todo su follaje, para posteriormente florecer en el mes de abril o mayo. El florecimiento de los árboles de cerezo indica la llegada de la primavera, lo cual hace que muchos lugares se tiñan de color rosa, obteniendo maravillosos paisajes y postales.

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Esta hermosa vista asombra a los turistas que cada año van a visitar la zona para poder disfrutar de este maravilloso regalo de la naturaleza. Es realmente impresionante la belleza que emergen, este video fue captado en la parte suroeste de China, donde se pueden observar grandes campos de cerezos como si fueran una obra de arte plasmada en pintura, siendo uno de los jardines más grandes en el mundo, donde se plantan miles de especies de flores de cerezo. Es preciso mencionar que en Japón son un símbolo de espíritu de belleza, vida, impermanencia y muerte, por el ciclo de florecimiento que tienen durante un año, representando el inicio de la primavera, después de un largo invierno.