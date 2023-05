Viral: Joven demandó a sus padres por concebirla sin su permiso.

En estos tiempos donde nadie está conforme con nada o todo les incomoda a algunas generaciones, se ha hecho viral el caso de una joven influencer estadounidense que demandó a sus padres por haberla concebido sin su consentimiento.

¿Por qué demandó a sus padres?

A través de TikTok la joven señaló que demandó a sus padres por concebirla sin su permiso: “Demandé a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes a concebirme y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no permití eso”, dijo la tiktoker Kass Theaz.

De igual forma, la joven tiktoker Kass Theaz agregó que sus padres “no intentaron contactarme de ninguna manera antes de que naciera para ver si realmente quería estar aquí y por eso los demandé”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Su declaración no pasó desapercibida entre los internautas, quienes de inmediato mostraron su malestar y arremetieron contra la polémica influencer estadounidense, acusándola de que ella tampoco les pidió permiso a sus hijos para tenerlos.

¿Cómo reaccionó la mujer?

Después de que los internautas se le fueran a la yugular, Kass Theaz apareció en un nuevo video aclarando que la demanda contra sus padres por haberla concebido sin su permiso nunca fue real, que todo se trató de una broma.

“Pensé que era obvio que estaba bromeando”, dijo la mujer. “Sin embargo, lo encuentro gracioso. La gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, señaló.

Por último, Kass Theaz aclaró que su cuenta de TikTok está hecha para la sátira, pero se volvió viral cuando afirmó que demandaría a sus padres por haberla concebido sin su autorización. También explicó que debido a los comentarios que recibió, decidió hablar y aclarar su polémico video.