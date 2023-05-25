VIDEO: Imprudente hombre prendió una bomba debajo de él ¡y sobrevivió!

Todos los días las personas siguen buscando la respuesta del porqué los hombres viven menos y en el mundo del internet existen una cantidad enorme de ejemplos claros para darnos cuenta del porqué de esta gran incógnita. El imprudente hombre que podemos observar en este vídeo decidió poner una bomba debajo de él para ocasionar un estallido y comprobar simplemente si sobrevivía. Se puede ver cómo colocó la bomba debajo de unas tarimas de madera y después el hombre se puso encima sentado en una silla, donde tan solo llevaba protección en la cara. Cabe mencionar que es una actividad irresponsable, no midió las consecuencias, pero afortunadamente el hombre vive para contarlo.

Te puede interesar: Hombre ebrio se salvó de volarse la cabeza con un ventilador.

Después de todo, este video se hizo viral por la magnitud del riesgo que corrió este hombre para grabar un lapso donde puso su vida en peligro y muchos internautas comentan que es una terrible decisión y mal ejemplo que le da a otras personas que pueden llegar a ver el video e imitar las acciones que este hombre tuvo. Sin duda, es otro video que nos demuestra por qué los hombres viven menos que las mujeres y un ejemplo de lo que no se debe hacer solo por demostrar valentía.