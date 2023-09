VIDEO: ¡Vio el mundo arder! Su esposa lo sorprendió con su amante

Tremendo espectáculo en primera fila el que vivieron los hombres que captaron este video, ya que presenciaron uno de los momentos más dramáticos en la historia de sus vecinos, quienes vivieron las peores escenas de su vida en pareja. Aparentemente una mujer iba llegando a su domicilio cuando sorprendió a su esposo con su amante y la esposa inmediatamente ardió en llamas, quiso agarrar como trapeador a la otra mujer, pero el hombre lo evito, pues la cargaba y abrazaba a la fuerza para que no lastimara a su amante. Mientras la pareja discutía afuera de su casa, la amiguita del hombre quien solamente se cubría con una toalla, buscaba a toda costa como huir del lugar y en repetidas ocasiones intentó salir por el balcón, pero la esposa muy astuta entraba y salía de la casa para poder enfrentarla.

La escena se puso aún más tensa cuando la esposa entró a su casa y empezó a aventar la ropa de su marido a la calle y los espectadores le gritaban que le quemara la ropa. Todo iba llegando al clímax cuando la pareja entró a la casa y la otra mujer salió con gran habilidad por el balcón y de pronto salió la esposa a perseguirla por la calle, el hombre había perdido la batalla, no pudo detenerla más y no tuvo de otra más que dejarla ir corriendo tras la mujer. Los vecinos no dudaron ni un segundo en compartir el gran filme en redes sociales, el cual se hizo viral en muy poco tiempo y los internautas no se hicieron esperar con los comentarios, donde mencionan que desaprueban la infidelidad y que todo tiene sus consecuencias.