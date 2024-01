VIDEO: Hombre descubre la infidelidad de su novia tras falsa emergencia

Las redes sociales lo han vuelto a hacer, ya que recientemente nos regalaron otra historia de la vida cotidiana que se hace viral; sin embargo, esta tuvo un final triste, ya que un hombre descubrió la infidelidad de su novia en pleno cine.

El usuario @eltetegallegojr de TikTok compartió un video en donde se da a conocer que una joven canceló una cita con su novio porque supuestamente su madre tuvo que ser hospitalizada de emergencia, pero no contaba con que su novio la sorprendería en el cine con su amante.

Mi ex arruinó mi boda | Programa del 17 de noviembre del 2023

Este video ya ha acumulado más de 1.5 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, donde ha generado miles de comentarios y reacciones, muchas de ellas destacando la valentía del hombre engañado.

Te puede interesar: Viral: Hombre organiza baby shower a las cinco mujeres que embarazó

¿Cómo sucedieron los hechos?

En el video compartido en TikTok se observa el momento exacto en que el hombre confronta a su novia infiel en un cine, después de que ella usara la vil excusa de que su madre había sido hospitalizada de emergencia para salir con el otro.

En el video se muestra al hombre sentado en el cine cuando, para su sorpresa, ve a su novia junto a otro hombre. “Mi novia me dijo que hoy no podía salir porque tenía que ir al hospital a cuidar a su mamá que estaba enferma”, se lee en la descripción del video.

El hombre engañado vio a su amada con otro hombre, por lo que decidió ponerse frente a su novia, quien al ser descubierta únicamente agachó la cabeza y se volteó, mientras que el otro hombre mostró su evidente incomodidad y consternación.

Te puede interesar: “Tú solo eres su padrastro, no el papá”: Mujer explota contra su pareja por regañar a su hija

¿Qué hizo el hombre engañado? En un acto de valentía y dignidad, el hombre engañado decide retirarse del lugar, dejando a su ahora expareja con el otro sujeto.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La actitud con la que el hombre manejó la situación le valió ganarse el respeto de los internautas, quienes elogiaron su accionar y le expresaron su apoyo, incluso hubo quienes compartieron experiencias similares.

“Lo mejor que hiciste fue no agredirla”, “Soldado caído”, “Consejo, debes sólo jugar un juego y disfrutar mientras dure el juego”, “Lo mismo hice yo, dejé que me viera y me retiré sin escándalo, me costó un año superarlo, pero se puede”, “Así son ellas, se llega a una edad que es mejor seguir solo”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: Viral: Joven comparte su vida como mantenida y da consejos en TikTok