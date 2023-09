VIDEO: ¡Una nueva técnica para cortarle el cabello a los pequeños!

Sabemos que cortarle el cabello a los niños puede ser realmente una odisea, porque muchas veces le tienen miedo a las máquinas o simplemente no les gusta que alguien más les toque sus pequeñas cabecitas. Muchas veces cuando los papás llevan a la peluquería a sus hijos tienen que tomar el reto de agarrarlos entre varias personas o hasta dormirlos para lograr un buen corte, pero aquí te mostramos una técnica maravillosa que hará que los niños no se muevan y no estropeen su corte. Esta ingeniosa mamá batallaba tanto para que su niño se quedara quieto mientras le cortaban el cabello, así que decidió hacerlo ella misma y no solo eso, sino que ideó una caja con orificios para las manos, cabeza y pies de su bebé.

Con esto la mujer logró que su bebé se quedará quieto y con toda la calma del mundo obtuvo el corte perfecto. En redes sociales aplaudieron el ingenio de la mamá, además de que muchos están motivados a llevar a cabo este método, para hacerlo mucho más fácil y controlar a los pequeños cuando no se quieren quedar quietos. Debemos aplaudir el mérito de la mujer, porque no solamente su sistema corta cabello es efectivo, también es económico, pues simplemente utilizó una caja y se ahorró el pago a la señora de la estética.