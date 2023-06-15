VIDEO: ¡Un camión golpeó a una mujer que intentó cruzar la calle!

Este video extremo fue captado gracias a las cámaras de videovigilancia en la esquina de una calle en León, Guanajuato; donde se puede observar a una mujer que iba bastante distraída, intentó cruzar la carretera y por poco termina en tragedia. Cuando la mujer de rojo empezó a caminar sin mirar hacia algún lado, un camión pasó a toda velocidad y alcanzó a golpearla, de milagro no le pasó por encima, ya que de haber pasado el camión un poco más lento o la mujer más rápido, la pudo haber atropellado. Cabe resaltar que el semáforo se encontraba en rojo para el cruce de peatones y que una pipa que estaba al costado de la chica que obstruyó la visión del chofer del camión que le pegó.

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Fueron diversos aspectos que hicieron que esto sucediera, sin embargo la mujer no sufrió lesiones, además de que por fortuna en el lugar se encontraban dos oficiales que vieron todo lo sucedido y se acercaron de inmediato a brindarle ayuda. Este es un ejemplo del porqué siempre hay que ser muy precavidos al cruzar la calle o carretera y así mismo nos podemos percatar de que no siempre los automovilistas tienen la culpa de los accidentes que pasan a diario, sino que los peatones por un descuido o distracción pueden ocasionar este tipo de situaciones y a final de cuentas perjudicar a los conductores.