La Voz Senior: Los participantes que buscarán llegar a la final.

Esta noche serás testigo de una noche mágica y llena de talento, pues las voces más experimentadas se darán cita en el escenario de La Voz Senior 2021. La semifinal de nuestro reality show promete grandes interpretaciones por parte de los concursantes más populares del momento.

¡Todo está listo para recibir a los semifinalistas La Voz Senior 2021!

Nuestros queridos coaches se enfrentarán a difíciles decisiones, pues tendrán que elegir a su participante favorito para batirse en la Gran Final de nuestro reality show.

Acompaña a Belinda, María José, Ricardo Montaner y Yahir esta noche a las 7:30pm por Azteca UNO. Los coaches también llenarán de sabiduría esta edición de nuestro reality show.

Te contamos quiénes son los participantes que buscarían obtener un pase dorado a la Gran Final de La Voz Senior 2021.

Te puede interesar: La Voz Senior: ¿A qué hora y dónde ver la gran y esperada semifinal?

Omar Alexander

El Team Ricardo Montaner está representado por Omar Alexander, quien ha cautivado a México con su estilo rockero y potente voz en el escenario. Este participante busca a toda costa llegar al último día de La Voz Senior 2021.

Lucero Campos

Esta poderosa mujer también se convirtió en una de las predilectas para ganar nuestro reality show. Lucero Campos pertenece al equipo de María José, quien ha transmitido su conocimiento y talento a los participantes.

La Istmeña

Con vestidos floreados, sentimiento a la hora de cantar y presencia en el escenario, llega La Istmeña representado al equipo de Yahir. La concursante también se ha convertido en la predilecta de millones de televidentes, pues tiene todo lo necesario para pasar a la Gran Final.

Raúl Álvarez

Raúl Álvarez llega representando al equipo de Belinda, pues cuenta con la elegancia, voz y carisma que se necesita para arrasar en La Voz Senior 2021. El experimentado concursante es uno de los más completos para vencer en sus contrincantes.

Conoce a todos los concursantes que harán historia esta noche de semifinales de La Voz Senior 2021. Y es que, otros talentosos cantantes, también lucharán por la gloria este día en punto de las 7:30pm por Azteca UNO.

También te puede interesar:La Voz Senior: La última noche de knockouts impresionó a todo México.