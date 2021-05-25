La Voz Senior: ¿A qué hora y dónde ver la gran y esperada semifinal?

Todo está listo para que las voces más experimentadas se den cita en el escenario de La Voz Senior 2021. La semifinal de nuestro reality show se llevará a cabo este martes 25 de mayo en punto de las 7:30pm por Azteca UNO.

La Voz Senior nos regaló grandes interpretaciones

Acompaña a nuestros queridos coaches Belinda, María José, Ricardo Montaner y Yahir en una experiencia única que despertará todos tus sentidos.

Recordemos que el público mexicano también tiene a sus favoritos, pues La Istmeña, Omar Alexander, Lucero Campos y otros talentosos concursantes se ganaron el corazón de los televidentes.

La semifinal de La Voz Senior 2021 contará con la maravillosa conducción de Eddy Vilard, quien guiará a los participantes rumbo a la última semana de esta aventura.

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Por si fuera poco, nuestros coaches también están listos para deslumbrar a México con sus fascinantes looks y conocimientos musicales.

Belinda llenará de dulzura la semifinal de La Voz Senior 2021, mientras que María José aportará su lado más rockero en esta noche especial.

Por su parte, el maestro Ricardo Montaner aportará toda su sabiduría e inteligencia a esta especial noche de semifinales. Y no puede faltar Yahir, quien llenará de elegancia una de las etapas más cardíacas de nuestro reality show.

Prepárate para vivir una noche de talento, diversión y mucha música junto a cada uno de los semifinalistas de La Voz Senior 2021.

¿Dónde y cuándo ver la semifinal de La Voz Senior 2021?

Recuerda que puedes sintonizar la semifinal de La Voz Senior 2021 por nuestra señal de Azteca UNO. Tenemos una cita a partir de las 7:30 de la noche para conocer a los participantes que pasarán a la Gran Final.

Recuerda apoyar a tu concursante favorito y unirte a la conversación con el hashtag #SemifinalSenior. Descubre a los talentosos hombres y mujeres que dejarán huella en esta edición de La Voz Senior 2021.

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