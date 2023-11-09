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FOTOS | Werevertumorro y Fernanda Blaz confirman rompimiento

Desde hacía seis años, Fernanda Blaz y Werevertumorro tenían una relación, ¡hasta vivían juntos! ¿Por qué terminaron? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Fernanda cabello rojo.jpg
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