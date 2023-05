WhatsApp: Así puedes leer los mensajes que borró tu pareja.

WhatsApp se ha destacado como una de las aplicaciones más fundamentales para la comunicación social más usada actualmente. Gracias a la facilidad con la que se pueden enviar documentos, fotos, videos, audios e incluso emojis animados, así como realizarse llamadas grupales o individuales, este sistema de mensajería se ha hecho cada vez más interactivo, atrayendo más usuarios.

Gracias a las actualizaciones, se ha podido cambiar la tipografía de la letra, reaccionar a los mensajes e incluso borrarlos.

¿Por qué WhatsApp creó la función de ‘Borrar mensajes’?

En ocasiones se llegan a enviar mensajes con algunos errores de ortografía que no lucen bien, mensajes a chats incorrectos, cuando se dicen cosas que no se deberían decir pero que al último minuto es mejor desechar la evidencia o solo porque el contenido era incorrecto. De esta manera, se planteó que dentro de las actualizaciones, se contara con la posibilidad de eliminar mensajes no deseados sin que el receptor conociera el contenido pero sí que este había sido enviado.

¿Cómo recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp?

Primero se necesita activar las notificaciones en alta prioridad para los chats personales de WhatsApp; después, no se tiene que haber silenciado la conversación y finalmente, el dispositivo debe tener el sistema operativo Android 10 o versiones superiores.

Una vez que se ha corroborado que se cumplen con las condiciones necesarias, se acude a ‘Ajustes’.

Se busca el apartado ‘Notificaciones’ y se realiza un toque sobre la opción ‘Ajustes avanzados’.

Después se da clic en ‘Historial de Notificaciones’ y se activa el único interruptor que te aparece.

De esta manera si alguien envía un mensaje y lo elimina se habrá generado una notificación que automáticamente se almacena en el historial de notificaciones de Android.

Si se desea ver el contenido, solo se debe ir a: ‘Ajustes’, ‘Notificaciones’, ‘Ajustes avanzados’, ‘Historial de notificaciones’ y listo.