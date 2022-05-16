WhatsApp: Así puede avisarte Bob Esponja que tienes un mensaje.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada y descargada en el mundo gracias a sus múltiples opciones para comunicarnos; sin embargo, si deseas darle un toque más cool a tu app, ahora puedes hacer que Bob Esponja te avise cuando tienen un nuevo mensaje.

En pocas palabras, si usas este pequeño truco, ya no escucharás el sonido tradicional de la aplicación sino la voz del entrañable personaje de Nickelodeon que tantos problemas le da a Calamardo y al Señor Cangrejo.

¿Cómo hacer que Bob Esponja te avise que tienes un nuevo mensaje en WhatsApp?

Para empezar, es necesario que este pequeño y divertido truco únicamente es compatible para dispositivos móviles con sistema operativo Android, así que si tienes iOS lamentamos decirte que no podrás utilizarlo.

Además, es necesario que descargues el audio de Bob Esponja en formato MP3. Puedes encontrarlo en el siguiente enlace, ya sea el de Bob o el de su amigo Patricio, el que más te agrade.

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Para descargarlo a tu dispositivo móvil puedes hacerlo a través de SnapTube, app que se encuentra disponible en la Play Store, tienda virtual de los dispositivos Android.

Una vez descargado en tu celular, ha llegado el momento de ponerlo como tono de WhatsApp, para ello debes seguir los siguientes pasos:

Dirígete a WhatsApp y toca en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Selecciona Configurar y luego Notificaciones. Ingresa a Tono de notificación y en predeterminado aparecerá el tono de llamada. Ve hasta el final donde está la opción Agregar tono. Busca el tono que descargaste y guarda los cambios. Ahora, cuando un contacto te escriba en WhatsApp ya no se escuchará el tradicional tono de mensaje, sino la voz de Bob Esponja.

