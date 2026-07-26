Cómo debes llevar el pelo largo si eres hombre, la nueva tendencia del verano 2026

Durante muchos años se ha creído que solamente las mujeres debían llevar el pelo largo, y que esto era mal visto en los hombres, teniendo en cuenta que se ponía en dudas la masculinidad y optaban por llevar el pelo más corto. Esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, y cada vez son más los hombres deciden llevar una melena que les permita aportar mayor movimiento y textura a su cabello, como así también parecerse más jóvenes, por lo que hay una nueva tendencia este 2026 para los hombres y que no deberías dejar pasar.

En los últimos años, son muchos hombres los que se han animado a dejarse crecer la melena y tenerlo más largo de lo habitual y es que esto tiene una serie de ventajas, entre las que se destacan que ofrece una gran versatilidad de estilos, ahorra dinero al no tener que ir a la peluquería, aportará movimiento a la cabellera y una apariencia mucho más moderna.

Quiénes han comenzado a llevar el pelo largo

Siguiendo esta misma línea, en el último tiempo, gracias a celebridades como Keanu Reeves, Dev Patel o Jacob Elordi coinciden en algo muy particular que es en que todos han contribuido a que el pelo largo deje de considerarse una rareza y pase a formar parte del vocabulario habitual del género masculino y que no sea visto como una falta de masculinidad.

Cómo debes llevar el pelo largo si eres hombre

Por eso, para que puedas lucir tu melena, hay una tendencia que es furor en este verano 2026 para los hombres y que sin dudas lo llevan diversas celebridades que aportarán elegancia y modernidad al look. Lo que coinciden los estilistas expertos es que la melena nunca desapareció del todo, y el pelo largo lo eligen no solo artistas, músicos o quienes priorizan la expresión personal; sino también profesionales que buscan un estilo más creativo.

Es por este motivo que muchos hombres están buscando un look más bohemio y desenfadado, pero que también valoran por recogerlo y adaptarlo a distintos momentos; por lo que una buena melena puede adaptarse a varios estilos. Además, si antes los hombres buscaban cortes definidos, la tendencia marca que prefieren un cabello con mayor movimiento y apariencia menos rígida.