Antrax de MasterChef 24/7 revela por qué NO le preocupa ser eliminado: “Muy orgulloso”

Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 del 26 de julio será completamente diferente. Y es que los participantes con delantal negro se enfrentarán a un "cara a cara" en el que tendrán que demostrar sus habilidades en la cocina y ser superiores a sus contrincantes, ya que de lo contrario podrían quedar fuera y eso es algo que Antrax tiene más que claro.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en las que evidenciaba sus nervios por no dar el ancho en las pruebas, el cocinero dijo sentirse satisfecho con seguir para este punto de la competencia. De modo que considera que a partir de que empiece la siguiente etapa, será todo un triunfo y los que permanezcan pueden estar tranquilos con haber avanzado tanto.

"Cumplimos el 66.6 % de MasterChef 24/7. Eso quiere decir que son dos terceras partes. Está muy bien, el que se vaya hoy, que se que puedo ser yo, se puede ir muy orgulloso porque no está nada fácil. Y qué experiencia, en serio, qué experiencia", dijo Antrax, que además está pidiendo apoyo del público para Jazmín, pues no quisiera quedarse sin su mejor amiga.

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 HOY 26 de julio? Los cocineros en riesgo

Para el décimo domingo de eliminación de MasterChef 24/7, hay 8 participantes que están en "la cuerda floja", es decir, cuya permanencia corre peligro si no se aplican en las pruebas. Todo porque hay que recordar que solo quedan 7 lugares en el balcón para pertenecer al top 12 de la temporada y así tener el privilegio de portar una filipina que avale su crecimiento.

Los participantes de la cocina más famosa de México que podrían ser eliminados HOY tras el CARA A CARA, son:



Ixdit

Antrax

Emmanuel

Jazmín

Michelle

Carmen

Luis

Por otra parte, los que ya tienen su lugar asegurado, son: Flor, Ramahá, Daniela, Claudia y Julio. Esto porque lograron destacar en las pruebas semanales o en los retos de equipo, ganando un pase directo a la salvación.