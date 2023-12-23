Wi-Fi: ¿Qué es un punto de acceso y cómo funciona?

El correcto funcionamiento del Wi-Fi es indispensable para tener acceso a internet y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas sin problemas. Si bien, tenemos normalizada su utilización, para muchos no queda claro qué es un punto de acceso y cómo funciona.

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¿Qué es un punto de acceso Wi-Fi?

A veces el punto de acceso Wi-Fi puede ser confundido con un repetidor pero no son lo mismo, ya que este último sólo amplifica la señal de red existente. En este sentido, un punto de acceso Wi-Fi es un dispositivo que se conecta al router y provee una conexión de red en un nuevo lugar, es decir, crea una nueva red con nombre y contraseña para vincular otros dispositivos y navegar en internet.

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Cabe destacar que un punto de acceso se adapta al router por medio de cable, no Wi-Fi. Por lo tanto, la conexión a internet resulta más estable y rápida. Además, como decíamos, amplifica la red Wi-Fi a zonas que antes no llegaba la señal.

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¿Cómo funciona un punto de acceso Wi-Fi?

Según otros portales especializados en tecnología, un punto de acceso Wi-Fi funciona como una extensión del router, por lo que, amplifica la red y de este modo llega a otras zonas de la casa. Básicamente, se utilizan en lugares que el repetidor Wi-Fi no alcanza a cubrir.

Tal cual explicamos, el punto de acceso llega al router por medio del cable Ethernet con el propósito de crear un punto de conexión o red nuevos. Así, hay una diferencia entre un punto de acceso Wi-Fi y un repetidor porque el último solo extiende el alcance y el otro forma una nueva conexión.

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