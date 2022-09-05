Exclusiva: Marco Antonio Regil responde si tiene un romance con Ingrid Coronado.

Marco Antonio Regil platicó en exclusiva con los micrófonos de Ventaneando sobre su gran amistad con Ingrid Coronado, quien ha sido relacionada sentimentalmente con el conductor mexicano.

En su momento, Marco Antonio invitó a Ingrid a su podcast y ambos dejaron ver su buena química en uno de los momentos más comentados por los seguidores de ambos.

Los rumores de un supuesto romance se acrecentaron, aunque Marco Antonio Regil dejó claro que Ingrid Coronado solo es una buena amiga.

"Hay una amistad y una admiración. Yo la conozco desde Garibaldi. Me tocó entrevistarla en festivales de Acapulco y en eventos. Siempre hemos mantenido un contacto y una amistad, no muy continúa", expresó a este programa.

El también locutor asegura que Ingrid Coronado es un "mujerón", pero que únicamente sostienen una estrecha relación de compañerismo.

"Siempre ha habido una amistad, tenemos mucho en común. Es una mujer muy superada, un mujerón como dice su libro. Es comprometida en su crecimiento personal y también rebelde e independiente. Tenemos cosas en común", continuó.

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Marco Antonio Regil desmiente romance con Ingrid Coronado

Marco Antonio Regil asegura que siempre intentan relacionarlo sentimentalmente con las invitadas a su podcast, aunque sabe que Ingrid Coronado solo es una buena amiga: "En este podcast cada vez que tengo una invitada, me quieren casar cada semana con una diferente".

El presentador tiene buena química con Coronado de manera amistosa, aunque nunca han salido con intención romántica.

"Hay muchas en común, pero nunca hemos tenido una cena romántica, ni nos hemos agarrado de la mano, ni nos hemos besado nuestras bocas. No ha pasado nada", dijo entre risas.

Por último, Marco Antonio Regil considera que las mejores relaciones sentimentales son aquellas que parten de una bonita amistad: "Las mejores relaciones empiezan con una amistad. Las mejores parejas son las que son amigos primero".

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