“Ya no soy el mismo”, en medio de polémicas, Gabriel Soto revela detalles de su nueva vida

Gabriel Soto se ha convertido en uno de los villanos principales de muchas personas al interior del país y lo anterior se debe, sin duda, a las declaraciones de Irina Baeva, misma que aseguró que, mientras estaban en una relación, él le fue infiel. Ante este hecho, el actor de telenovelas ha tomado la decisión de darle carpetazo a este tema y hablar sobre cómo se siente hoy en día.

Después de haber sido modelo y cantante, parece que Gabriel Soto está decidido a regresar a su etapa como actor de telenovelas con 50 años recién cumplidos. Es precisamente en esta etapa en la que estaría viviendo conflictos importantes luego de las declaraciones de su expareja sentimental, mismas que, de cierta forma, han hecho que pierda seguidores en redes.

Gabriel Soto sorprende con sus declaraciones: “ya no soy el mismo”

De acuerdo con una charla con el medio El Universal, Gabriel Soto enfrentó una crisis importante al cumplir 49 años de edad. La situación escaló momentos profundos debido a los problemas existenciales que vivió; sin embargo, después de analizar la situación entendió que crecer es un proceso natural de la vida, por lo que tiempo después lo tomó de la mejor manera.

“Los 49 me pegaron. Me vi al espejo y dije ‘ya no soy el mismo’. Empecé a cuestionarme muchas cosas. ¿Qué quiero, con quién estoy, qué tanto me cuido? Caí en una depresión terrible (...) Pero mi familia me ayudó a salir. Pensar en mis hijas fue clave, no podía quedarme tirado. Este descanso me ayudó a reconectarme con mi pasión”, dijo satisfecho el propio Gabriel Soto.

¿Mencionó algo sobre su relación con Irina Baeva?

Si bien no mencionó directamente a Irina Baeva en la entrevista, Gabriel Soto dijo sentirse conforme con el hecho de realizar terapia y retiros espirituales, así como cursos que lo han motivado a seguir adelante pese a las adversidades y aceptarse tal y como es, tanto física como emocionalmente: “Hoy abrazo mis canas, mis arrugas y mis errores. Todo eso me ha traído hasta aquí”.