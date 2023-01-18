Yahel responde a burlas de Koke: “No tengo ni la menor idea de quién sea’.

La eliminación de Yahel Castillo de Exatlón México, ha causado una gran polémica entre los fans del reality deportivo, sobre todo por sus actitudes y declaraciones.

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Y es que el clavadista mexicano aseguró que no tenía idea de quién era Koke, lo que molestó a los millones de fans de Exatlón, pues la leyenda azul es muy querida por los televidentes.

Ahorita lo que me dices de Koke, no es mala onda y no se lo dije mal, honestamente no sé quién sea. Pero número uno, no me interesa, número dos, soy súper honesto, yo nunca vi los programas pasados, los anteriores, me estaba preparando

Yahel Castillo reafirmó sus declaraciones sobre Koke Guerrero.

Durante la transmisión en vivo de este martes en De lo que UNO se entera, Yahel Castillo reveló que lo habían invitado desde la primera temporada.

Incluso, a mí se me invitó desde la primera temporada, la producción lo sabe, yo vi dos carreras de un clavadista Yahir Ocampo, y yo dije: ‘Va, me late’ o sea me arriesgo, quiero entrarle, pero hay gente que se sabe toda la historia desde la primera temporada. Yo no soy así, por eso dije: ‘¿Tú quién eres?’ para que te metas y todo, ni siquiera te lo hice a ti, no es para que estés intrigando, no pasa nada

El olímpico mexicano aseguró que lo hizo sin la intención de faltarle el respeto al ganador de la quinta temporada de Exatlón México.

Yo la verdad no conozco al chavo y no tengo ni la menor idea de quién sea, no es por irrespetuoso, simplemente soy honesto

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Finalmente, agradeció a Exatlón México por la gran aventura que tuvo en las playas más demandantes de la televisión mexicana.